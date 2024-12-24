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  4. CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarreforSA'dan, CarrefourSA karta özel gıda ve deterjanlarda geçerli yılbaşı indirimi. İşte, CarrefouSA yılbaşına özel indirimli ürünler...

CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

PORTAKAL KG

Fiyat: 19,90 TL

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CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

PATATES KG

Fiyat: 9,90 TL

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CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

YERLİ TATLI PATATES KG

Fiyat: 39,95 TL

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CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

DOMATES KG

Fiyat: 39,90 TL

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