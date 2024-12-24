CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarreforSA'dan, CarrefourSA karta özel gıda ve deterjanlarda geçerli yılbaşı indirimi. İşte, CarrefouSA yılbaşına özel indirimli ürünler...
PORTAKAL KG
Fiyat: 19,90 TL
1 | 24
PATATES KG
Fiyat: 9,90 TL
2 | 24
YERLİ TATLI PATATES KG
Fiyat: 39,95 TL
3 | 24
DOMATES KG
Fiyat: 39,90 TL
4 | 24
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