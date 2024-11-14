CarreforSA'da süt ve çaylarda dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ SÜT VE ÇAY FİYATLARI)
CarreforSA'da süt ve çaylarda dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ SÜT VE ÇAY FİYATLARI)
CarrefourSA bazı süt ve çay markalarında büyük indirim yaptı. Peki, hangi markalarda indirim var? CarrefourSA süt ve çay fiyatları ne kadar? İşte, markalara göre süt ve çay fiyatları...
YÖRÜKSÜT YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Raf fiyatı: 35,25 TL
İndirimli fiyat: 24,95 TL
1 | 9
İÇİM TAM YAĞLI SÜT 1 LT
Raf fiyatı: 50 TL
İndirimli fiyat: 39,95 TL
2 | 9
İÇİM YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Raf fiyatı: 43,95 TL
İndirimli fiyat: 34,95 TL
3 | 9
İÇİM YAĞLI SÜT 200 ML
Raf fiyatı: 16,10 TL
İndirimli fiyat: 13,95 TL
4 | 9
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