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CarrefourSA kart ile bir alana bir bedava ürünler (CARREFOURSA BİR ALANA BİR BEDAVA)

CarrefourSA kartı olanlara müjde... Gıdadan bebek mamasına, tuvalet kağıdından deterjana bir alana bir bedava ürünler sizleri bekliyor. İşte fiyatlar...

CarrefourSA kart ile bir alana bir bedava ürünler (CARREFOURSA BİR ALANA BİR BEDAVA) - Sayfa 1

CARREFOURSA KART İLE 2 AL 1 ÖDE

FAİRY PLATİNUM HİJYEN 1500 ML SIVI BULAŞIK DETERJANI

Fiyat: 213,25 TL
Son tarih: 13 Ekim


 

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CarrefourSA kart ile bir alana bir bedava ürünler (CARREFOURSA BİR ALANA BİR BEDAVA) - Sayfa 2

SELPAK DEV RULO HAVLU 
 

Fiyat: 54,90 TL

Son tarih: 13 Ekim

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CarrefourSA kart ile bir alana bir bedava ürünler (CARREFOURSA BİR ALANA BİR BEDAVA) - Sayfa 3

SOLO BAMBU KATKILI TUVALET KAĞIDI 16'LI

Fiyat: 183,95 TL

Son tarih: 13 Ekim

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CarrefourSA kart ile bir alana bir bedava ürünler (CARREFOURSA BİR ALANA BİR BEDAVA) - Sayfa 4

FINISH ULTIMATE 22 KAPSÜL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI TABLETİ

Fiyat: 260,50 TL

Son tarih: 14 Ekim

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