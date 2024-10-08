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  4. CarrefourSA kartı olanlara çaydan deterjana dev indirimler (CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLER)

CarrefourSA kartı olanlara çaydan deterjana dev indirimler (CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLER)

CarrefourSA, CarrefourSA kartı olanlara özel; çaydan deterjana, zeytinyağından bebek bezine kadar pek çok gıda ve temizlik ürününde indirim imkanı sunuyor. Peki, CarrefourSA’da hangi marka ürünler indirimde? Fiyatlar ne kadar? İşte, CarrefourSA indirimli fiyatlar…

CarrefourSA kartı olanlara çaydan deterjana dev indirimler (CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLER) - Sayfa 1

LIPTON EARL GREY DÖKME ÇAY 500 GR

RAF FİYATI: 156,50

CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİM: 124 TL

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CarrefourSA kartı olanlara çaydan deterjana dev indirimler (CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLER) - Sayfa 2

EFOR HARMAN DÖKME ÇAY 500 GR

RAF FİYATI: 69.90 TL

CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİM: 58,90 TL

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CarrefourSA kartı olanlara çaydan deterjana dev indirimler (CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLER) - Sayfa 3

KOMİLİ EGE SIZMA YUMUŞAK ZEYTİNYAĞI 0,5 L

RAF FİYATI: 238,40 TL

CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİM: 198,80 TL

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CarrefourSA kartı olanlara çaydan deterjana dev indirimler (CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLER) - Sayfa 4

YUDUM EGEMDEN SOĞUK SIZMA ZEYTİNYAĞI 400 ML

RAF FİYATI: 363,60 TL

CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİM: 279,20 TL

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