CarrefourSA kartı olanlara çaydan deterjana dev indirimler (CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİMLER)
CarrefourSA, CarrefourSA kartı olanlara özel; çaydan deterjana, zeytinyağından bebek bezine kadar pek çok gıda ve temizlik ürününde indirim imkanı sunuyor. Peki, CarrefourSA’da hangi marka ürünler indirimde? Fiyatlar ne kadar? İşte, CarrefourSA indirimli fiyatlar…
LIPTON EARL GREY DÖKME ÇAY 500 GR
RAF FİYATI: 156,50
CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİM: 124 TL
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EFOR HARMAN DÖKME ÇAY 500 GR
RAF FİYATI: 69.90 TL
CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİM: 58,90 TL
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KOMİLİ EGE SIZMA YUMUŞAK ZEYTİNYAĞI 0,5 L
RAF FİYATI: 238,40 TL
CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİM: 198,80 TL
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YUDUM EGEMDEN SOĞUK SIZMA ZEYTİNYAĞI 400 ML
RAF FİYATI: 363,60 TL
CARREFOURSA KARTA ÖZEL İNDİRİM: 279,20 TL
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