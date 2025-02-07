CarrefourSA süt, çay ve yağda büyük indirim yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarrefourSA süt, çay ve yağda büyük indirim yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarrefourSA, CarrefourSA karta özel süt, çay, ayçiçek yağı ve zeytinyağında fiyatlarında büyük indirim yaptı. İşte, CarrefourSA süt, çay ayçiçek yağı ve zeytinyağı indirimli fiyatlar listesi...
CARREFOUR YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 28,90 TL
1 | 14
CARREFOUR YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 28,90 TL
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YÖRÜKSÜT YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 29,95 TL
3 | 14
PINAR %2,5 YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 42,95 TL
4 | 14
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