  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. CarrefourSA süt, çay ve yağda büyük indirim yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarrefourSA süt, çay ve yağda büyük indirim yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarrefourSA, CarrefourSA karta özel süt, çay, ayçiçek yağı ve zeytinyağında fiyatlarında büyük indirim yaptı. İşte, CarrefourSA süt, çay ayçiçek yağı ve zeytinyağı indirimli fiyatlar listesi...

CarrefourSA süt, çay ve yağda büyük indirim yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

CARREFOUR YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 28,90 TL

1 | 14
CarrefourSA süt, çay ve yağda büyük indirim yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

CARREFOUR YARIM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 28,90 TL

2 | 14
CarrefourSA süt, çay ve yağda büyük indirim yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

YÖRÜKSÜT YARIM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 29,95 TL

3 | 14
CarrefourSA süt, çay ve yağda büyük indirim yaptı! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

PINAR %2,5 YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 42,95 TL

4 | 14