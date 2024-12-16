CarrefourSA'da gıdadan deterjana dev yılbaşı indirimi (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarrefourSA'da gıdadan deterjana dev yılbaşı indirimi (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarrefourSA'dan, CarrefourSA karta özel gıda ve deterjan fiyatlarında dev indirim. CarrefouSA karta özel bu yılbaşı indirimlerini kaçırmayın. İşte fiyatlar...
CARREFOURSA YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 29,75 TL
1 | 29
DANONE ÇİKOLATALI/MUZLU/ÇİLEKLİ SÜT ÇEŞİTLERİ 6X180
Fiyat: 69,95 TL
2 | 29
EFOR HARMAN DÖKME ÇAY 500 GR
Fiyat: 53,90 TL
3 | 29
CARREFOUR SEYLAN ÇAY 300 GR
Fiyat: 151,50 TL
4 | 29
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