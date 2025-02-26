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  4. CarrefourSA'da, yağ, un ve şekerde kaçırılmayacak indirimler! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarrefourSA'da, yağ, un ve şekerde kaçırılmayacak indirimler! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel ayçiçeği yağı, mısır yağı, un, toz şeker ve küp şekerde geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, CarrefourSA indirimli yağ, un ve şeker fiyatları…

CarrefourSA'da, yağ, un ve şekerde kaçırılmayacak indirimler! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI 1 LT

Fiyat: 73,50 TL

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CarrefourSA'da, yağ, un ve şekerde kaçırılmayacak indirimler! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI 2 LT

Fiyat: 142 TL

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CarrefourSA'da, yağ, un ve şekerde kaçırılmayacak indirimler! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 305 TL

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CarrefourSA'da, yağ, un ve şekerde kaçırılmayacak indirimler! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

SIRMA MISIR YAĞI 2 LT

Fiyat: 154,95 TL

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