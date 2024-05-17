Carry trade nedir? Carry trade stratejileri
İki ülke arasındaki faiz oranları farkından kazanç elde etmeyi amaçlayan carry trade, finans piyasasında sıklıkla duyduğumuz bir finansal terim. Peki, carry trade nedir? Carry trade’in ilkeleri ve stratejileri nelerdir? Hangi dönemde caziptir? İşte carry trade ile ilgili detaylar…
Carry trade nedir?
Carry trade, faiz oranı farklılıklarından kar elde etmek için düşük faiz oranlı bir para biriminden borç almayı ve yüksek faiz oranlı bir para birimine yatırım yapmayı içeren bir ticaret stratejisidir.
Carry Trade temeli nedir?
Carry trade işleminin arkasındaki temel fikir, yatırımcıların faiz oranı farklılıklarından yararlanarak, temel para birimlerindeki fiyat hareketlerine bağlı kalmadan kar elde edebilmeleri veya taşıma yapabilmeleridir.
Carry trade, nispeten istikrarlı bir gelir kaynağı sağladığından, piyasa oynaklığının düşük olduğu zamanlarda özellikle cazip olabilir.
Carry Trade'in ilkeleri
1-) Faiz oranı farklılıkları
Cari ticaretin temeli, ülkelerin faiz oranları arasındaki farklarda yatırım yapmaktır. Yatırımcılar bu farktan kar elde etmek için düşük faizli para birimleriyle borçlanıp, yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmaya çalışır.