Çarşı pazar alev alev! İşte, vatandaşın cebini yakan fiyatların artış nedenleri

2-) ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ

Artan akaryakıt fiyatları, nakliye maliyetlerini yükselterek ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte fiyat artışlarına neden oluyor. Elektrik, su ve doğal gaz gibi enerji maliyetlerindeki artışlar da üretim maliyetlerini olumsuz etkiliyor. İşçi maliyetlerindeki artışlar da ürün fiyatlarına yansıyor.