Çarşı pazar alev alev! İşte, vatandaşın cebini yakan fiyatların artış nedenleri
Vatandaşın mutfak alışverişi kabusa dönüştü. Pazarlardaki, marketlerdeki etiketler adeta alev alıyor. Meyveden sebzeye, peynirden yumurtaya kadar temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları, vatandaşın cebini yakıyor. Peki, bu yangının nedenleri neler? Detaylar haberimizde…
Son aylarda, çarşı ve pazarlardaki sebze, meyve ve temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki hızlı artış, vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Peki, bu artışın ardındaki nedenler neler?
1-) ENFLASYON VE DÖVİZ KURLARI
Türkiye'de yaşanan enflasyon, tüm sektörlerde olduğu gibi gıda sektörünü de olumsuz etkiliyor.Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, özellikle ithal girdi maliyetlerini artırarak fiyatlara yansıyor. Gübre, ilaç ve tohum gibi tarımsal girdilerin dövizle alınması, üretim maliyetlerini yükseltiyor.
2-) ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ
Artan akaryakıt fiyatları, nakliye maliyetlerini yükselterek ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte fiyat artışlarına neden oluyor. Elektrik, su ve doğal gaz gibi enerji maliyetlerindeki artışlar da üretim maliyetlerini olumsuz etkiliyor. İşçi maliyetlerindeki artışlar da ürün fiyatlarına yansıyor.
3-) İKLİM KOŞULLARI VE MEVSİMSEL ETKİLER
Kuraklık, sel ve don gibi doğal afetler, tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek arz-talep dengesini bozuyor. Mevsimsel geçişlerde yaşanan ani hava değişimleri, ürünlerin verimini düşürerek fiyatları artırıyor. Mevsim dışı ürünlerin seralarda yetişmesi enerji maliyetlerinden ötürü fiyatlara çok yüksek olarak yansıyor.