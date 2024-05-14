ÇAYKUR kura çekim tarihi açıklandı! ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman?

ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları

Geçici çay eksperliği başvuru şartları;

-MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

-2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.