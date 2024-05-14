ÇAYKUR kura çekim tarihi açıklandı! ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman?
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi detayları başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. ÇAYKUR Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 1072 mevsimlik işçi alımı yapacak. Başvuruların tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta? İşte ÇAYKUR kura çekimi bilgileri...
ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alımı yapılacağını duyurmuş, kısa süre içerisinde başvuru süreci tamamlanmıştı. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 26 Nisan Cuma günü başladı ve 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi.
Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının mayıs ayında gerçekleşeceği duyuruldu.
ÇAYKUR işçi alımı noter kurası ne zaman?
e-Devlet ve İŞKUR'un internet şubesine (www.esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvuruların alındığı ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09:00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 1072 İşçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesinin ÇAYKUR resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.
ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları
Geçici çay eksperliği başvuru şartları;
-MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,
-2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.