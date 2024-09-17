Cebe yüklenmeden ısınmanın yolu! İşte doğalgaz tasarrufu için 6 öneri
Sonbaharın gelişi ve havaların giderek soğumaya başlamasıyla birlikte doğalgaza yönelik talep artıyor. İlk kez abonelik işlemi gerçekleştiren vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise doğru kombi seçiminin nasıl olması gerektiği yer alıyor. İşte doğalgaz tasarrufu için 6 öneri...
Aksa Doğalgaz, ilk kez abonelik işlemi gerçekleştiren vatandaşlar için doğru kombinin seçilmesi ve bilinçli kullanılmasıyla doğalgazın daha da avantajlı hale gelebileceğine 6 maddede dikkat çekti.
Aksa Doğalgaz, tasarruf için şu önerilerde bulundu:
''Kombi evin ihtiyacına göre seçilmeli''
''Kullanılan kombinin meskenin büyüklüğüne göre seçilmesi, doğalgaz tüketimini verimli hale getiriyor. Yaşanılan yerin ihtiyacından daha büyük veya küçük boyutlarda bir kombi tercih edilmesi, doğalgazın tasarruflu kullanılmasının önüne geçerken, farklı kombi türleri (Hermetik, bacalı, yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi gibi) arasından mesken için en uygun olanı tercih etmek verimi artırabiliyor. Örneğin; yoğuşmalı kombiler standart cihazlara oranla yüzde 15 daha verim sağlıyor.
'Evden kısa süreli ayrılıklarda derece düşürülmeli''
Kombiler ilk çalıştırıldıklarında, ısı kaybının fazla olduğu meskenleri ısıtabilmek amacıyla daha yüksek enerji sarf ediyor. Sıcak, sağlıklı ve tasarruflu bir kış geçirmek için evden kısa süreli ayrılıklarda kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak enerji kaybının önüne geçiyor.