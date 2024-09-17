Cebe yüklenmeden ısınmanın yolu! İşte doğalgaz tasarrufu için 6 öneri

''Kombi evin ihtiyacına göre seçilmeli''

''Kullanılan kombinin meskenin büyüklüğüne göre seçilmesi, doğalgaz tüketimini verimli hale getiriyor. Yaşanılan yerin ihtiyacından daha büyük veya küçük boyutlarda bir kombi tercih edilmesi, doğalgazın tasarruflu kullanılmasının önüne geçerken, farklı kombi türleri (Hermetik, bacalı, yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi gibi) arasından mesken için en uygun olanı tercih etmek verimi artırabiliyor. Örneğin; yoğuşmalı kombiler standart cihazlara oranla yüzde 15 daha verim sağlıyor.