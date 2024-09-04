  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Çelik devi konkordato ilan etti : TOGG’un tedarikçisiydi!

Çelik devi konkordato ilan etti : TOGG’un tedarikçisiydi!

Türkiye’nin önde gelen çelik tedarikçilerinden Değişim Çelik konkordato verdi.

Çelik devi konkordato ilan etti : TOGG’un tedarikçisiydi! - Sayfa 1

2019 yılındaki büyük salgından sonra dönüşü olmayan bir yola giren dünyada ekonomik krizlerin arkası kesilmiyor.

1 | 9
Çelik devi konkordato ilan etti : TOGG’un tedarikçisiydi! - Sayfa 2

Küresel çapta çok sayıda ülkede işletme ve şirketlerin iflas bayrağı çektiği süreçte ülkemizde de konkordato ilanları geldi.

2 | 9
Çelik devi konkordato ilan etti : TOGG’un tedarikçisiydi! - Sayfa 3

ÇELİK DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ

Yüksek personel giderleri, aşırı maliyetler derken bazı işletmeler bu ekonomik sürece dayanmakta da zorlanıyor.

3 | 9
Çelik devi konkordato ilan etti : TOGG’un tedarikçisiydi! - Sayfa 4

Son olarak ise DÇ olarak tanınan Değişim Çelik de konkordato ilan etti. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 28 Ağustos’ta 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

4 | 9