Çelik devi konkordato ilan etti : TOGG’un tedarikçisiydi!
Türkiye’nin önde gelen çelik tedarikçilerinden Değişim Çelik konkordato verdi.
2019 yılındaki büyük salgından sonra dönüşü olmayan bir yola giren dünyada ekonomik krizlerin arkası kesilmiyor.
Küresel çapta çok sayıda ülkede işletme ve şirketlerin iflas bayrağı çektiği süreçte ülkemizde de konkordato ilanları geldi.
ÇELİK DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ
Yüksek personel giderleri, aşırı maliyetler derken bazı işletmeler bu ekonomik sürece dayanmakta da zorlanıyor.
Son olarak ise DÇ olarak tanınan Değişim Çelik de konkordato ilan etti. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 28 Ağustos’ta 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.