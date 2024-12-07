Cep telefonlarında taksit sayısı arttı! İşte fiyatı 20 bin liranın altındaki en iyi modeller

Telefonda seçenek çoğaldı

Yeni düzenleme ile yenilenmiş cep telefonlarında artık çok daha fazla seçenek 12 ay vadeli olarak tüketici kredisi ile alınabilecek. Türkiye’de en çok satılan modellerini iPhone 11, iPhone X ve iPhone 13 oluşturuyor. iPhone 11’de ortalama satış fiyatı 18 bin lira, iPhone X’te ise 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Yapılan düzenleme sayesinde bu modeller de tüketici kredisi ile 12 ay vadeyle alınabilecek. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 12 taksitle alabileceğiniz akıllı telefonlar arasında dikkat çeken modeller şunlar: