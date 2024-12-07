Cep telefonlarında taksit sayısı arttı! İşte fiyatı 20 bin liranın altındaki en iyi modeller
Cep telefonunda taksit kolaylığı getirildi. BDDK düzenlemeye giderek cep telefonlarına erişimi kolaylaştırdı. 20 bin liraya kadar olan cep telefonlarına 12 ay taksit, fiyatı 20 bin lirayı aşanlara ise 3 taksit uygulanacak. Yeni düzenleme sonrası seçenekler de arttı. İşte 12 taksitle alınabilecek fiyatı 20 bin liranın altında alınabilecek en iyi modeller
Cep telefonlarında taksit ile ilgili değişiklik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından duyurulmuştu. Cep telefonu alımlarına yönelik yapılan düzenleme ile hem limit 20 bin TL’ye çıkarıldı hem de taksit kolaylığı getirildi.
Uygun ödeme koşulları geldi
Cep telefonlarında uygun ödeme koşullarıyla erişim kolaylaştı. Daha önce 12 bin liraya kadar olan telefonlarda 12 ay taksit uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle fiyatı 20 bin liraya kadar olan cep telefonlarına 12 ay taksit, fiyatı 20 bin lirayı aşanlara ise 3 taksit uygulanacak. Yenilenmiş cepte bu sınır 25 bin lira olacak.
Cep telefonuna erişime kolaylık geldi
Yeni düzenlemeyle taksitle alınabilecek telefon seçeneği arttı. Aynı zamanda yenilenmiş telefonlar için de fırsat doğdu. Bu düzenleme, hem tüketicilerin cep telefonuna erişimini kolaylaştıracak hem de yenilenmiş telefon pazarının daha da büyümesi ve canlanması saplayacak.
Telefonda seçenek çoğaldı
Yeni düzenleme ile yenilenmiş cep telefonlarında artık çok daha fazla seçenek 12 ay vadeli olarak tüketici kredisi ile alınabilecek. Türkiye’de en çok satılan modellerini iPhone 11, iPhone X ve iPhone 13 oluşturuyor. iPhone 11’de ortalama satış fiyatı 18 bin lira, iPhone X’te ise 12 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Yapılan düzenleme sayesinde bu modeller de tüketici kredisi ile 12 ay vadeyle alınabilecek. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 12 taksitle alabileceğiniz akıllı telefonlar arasında dikkat çeken modeller şunlar: