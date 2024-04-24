Çeyrek altın bulamayınca talep arttı: Uzmanından vatandaşa "kesme altın" uyarısı!

‘MAĞDURİYETİN ÇOK FAZLA OLACAĞI BİR İŞLEM ŞEKLİ’

Doğru çalışan muhakkak çok sayıda kuyumcu arkadaşımız var ancak bunu istismar edecek olan kuyumcu arkadaşlar da var. 1 kg gümüşü merdaneden çeker, levha haline getirir, üzerine bir altın yaldız koyar ve size verir. Üzerine 24 ayar diye bile yazabilir. Siz onu başka bir yere götürüp satmak istediğinizde bunu test ettiklerinde altın olmadığı anlaşılır. Siz aldığınız yere geri götürdüğünüzde ‘hayır bu benim verdiğim altın değil’ deyip itiraz edebilirler. Mağduriyetlerin çok olacağı bir işlem şeklidir.