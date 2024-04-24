Çeyrek altın bulamayınca talep arttı: Uzmanından vatandaşa "kesme altın" uyarısı!
Son günlerde piyasada çeyrek ve Cumhuriyet altını temininde yaşanan sıkıntılardan dolayı vatandaşların tercihi "kesme altına" kaydı. Peki kesme altın almanın bir sakıncası var mı? Konuyla ilgili altın piyasaları uzmanından dikkat çeken bir uyarı geldi. İşte ayrıntılar...
Altın üretiminde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı son dönemde özellikle kuyumcularda çeyrek ve Cumhuriyet altını bulunurluğunda bazı sıkıntılar baş göstermişti. Vatandaş ise çözümü kesme altında buldu. Bazı kuyumcularda kesme altın satışı oldukça talep görmeye başladı. Peki kesme altın almak avantajlı mı? Kesme altın alan bir vatandaş satacağı zaman sorun yaşıyor mu? Konuyla ilgili vatandaşlara çok önemli bir uyarı geldi.
‘HER TÜRLÜ SUİSTİMALE AÇIK’
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ‘kesme altın’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre; Yıldırımtürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Kesme altın bizim 1 kg altının merdaneden geçirdikten sonra levha haline getirip özellikle atölyelere sattığımız altındır. Atölye ne altın aldığını ve nereden aldığını çok iyi bilir. Ancak vatandaş bir kuyumcuya gidip ‘bana kesme altın verin’ dediği zaman o her türlü suistimale açıktır.
‘MAĞDURİYETİN ÇOK FAZLA OLACAĞI BİR İŞLEM ŞEKLİ’
Doğru çalışan muhakkak çok sayıda kuyumcu arkadaşımız var ancak bunu istismar edecek olan kuyumcu arkadaşlar da var. 1 kg gümüşü merdaneden çeker, levha haline getirir, üzerine bir altın yaldız koyar ve size verir. Üzerine 24 ayar diye bile yazabilir. Siz onu başka bir yere götürüp satmak istediğinizde bunu test ettiklerinde altın olmadığı anlaşılır. Siz aldığınız yere geri götürdüğünüzde ‘hayır bu benim verdiğim altın değil’ deyip itiraz edebilirler. Mağduriyetlerin çok olacağı bir işlem şeklidir.