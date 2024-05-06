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CHP'den ekonomi raporu: Borçlu vatandaş krediyle ayakta duruyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ekonomi kurmayları tarafından hazırlanan rapora göre, vatandaş yüksek faiz oranlarına rağmen, bankalardan kredi kullanarak ayakta durmaya çalışıyor.

CHP'den ekonomi raporu: Borçlu vatandaş krediyle ayakta duruyor - Sayfa 1

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacakları 3 trilyon 108 milyar liraya yükselirken, icraya düşen kredi kartı ve kredi alacakları ise 59,7 milyar lira oldu. 

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CHP'den ekonomi raporu: Borçlu vatandaş krediyle ayakta duruyor - Sayfa 2

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi raporunda şu tespitler yer aldı:

Faizlerin yıllık bileşik bazda yüzde 80’lerde seyretmesine rağmen vatandaşlar bireysel kredilerle borçlanmaya devam ediyor. 

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CHP'den ekonomi raporu: Borçlu vatandaş krediyle ayakta duruyor - Sayfa 3

 19-26 Nisan döneminde bireysel kredilerinin bakiyesi 17 milyar lira artarak 1 trilyon 689 milyar liraya çıkarken, kredi kartı borç bakiyesi ise 25.7 milyar lira artarak 1 trilyon 419 milyar liraya yükseldi.

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CHP'den ekonomi raporu: Borçlu vatandaş krediyle ayakta duruyor - Sayfa 4

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 19-26 Nisan arasındaki haftada 42.7 milyar lira artarak 3 trilyon 108 milyar lira oldu. Sözcü'nün haberine göre, tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 380 milyar lira (yüzde 13.9) arttı.

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