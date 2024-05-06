CHP'den ekonomi raporu: Borçlu vatandaş krediyle ayakta duruyor

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 19-26 Nisan arasındaki haftada 42.7 milyar lira artarak 3 trilyon 108 milyar lira oldu. Sözcü'nün haberine göre, tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 380 milyar lira (yüzde 13.9) arttı.