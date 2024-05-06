CHP'den ekonomi raporu: Borçlu vatandaş krediyle ayakta duruyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ekonomi kurmayları tarafından hazırlanan rapora göre, vatandaş yüksek faiz oranlarına rağmen, bankalardan kredi kullanarak ayakta durmaya çalışıyor.
Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacakları 3 trilyon 108 milyar liraya yükselirken, icraya düşen kredi kartı ve kredi alacakları ise 59,7 milyar lira oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi raporunda şu tespitler yer aldı:
Faizlerin yıllık bileşik bazda yüzde 80’lerde seyretmesine rağmen vatandaşlar bireysel kredilerle borçlanmaya devam ediyor.
19-26 Nisan döneminde bireysel kredilerinin bakiyesi 17 milyar lira artarak 1 trilyon 689 milyar liraya çıkarken, kredi kartı borç bakiyesi ise 25.7 milyar lira artarak 1 trilyon 419 milyar liraya yükseldi.
Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 19-26 Nisan arasındaki haftada 42.7 milyar lira artarak 3 trilyon 108 milyar lira oldu. Sözcü'nün haberine göre, tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 380 milyar lira (yüzde 13.9) arttı.