Çift tepe formasyonu nedir? Avantajları nelerdir?

2-) İki eşit yüksek

Tamamen aynı iki yüksek seviyenin elde edilmesini hayal etmek zordur. Önceki yükselişi sınırlayan yatay direncin alıcıları bir kez daha durdurduğu görüldüğü sürece, bu iki eşit zirve olarak kaydedilir.