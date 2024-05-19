Çift tepe formasyonu nedir? Avantajları nelerdir?
Çift tepe formasyonu, bir yükseliş trendinin zirvesinde gözlemlenebilen ve yaklaşmakta olan bir geri dönüşün sinyalini veren, düşüş yönlü bir dönüş formasyonudur. Çift tepe formasyonu iki eşit tepe noktası nedeniyle “M” harfine benzer. O nedenle çift tepe formasyonuna "M formasyonu" da denir. Peki, çift tepe formasyonunun unsurları ve avantajları nelerdir? İşte detaylar…
Çift tepe formasyonu nedir?
Çift tepe formasyonu (M formasyonu), fiyatların zirveye ulaștığı ardından düzeltme hareketi ile dip oluşturması ardından tekrar yükselen formasyondur.
Çift tepe formasyonunun unsurları nelerdir?
Çift tepe formasyonunun üç temel unsuru vardır:
1-) Yükseliş trendi
Çift tepenin anlamlı olması için fiyat hareketinin yükseliş trendinde işlem görmesi gerekir. Unutmayın, bu bir tersine dönüş modelidir.
2-) İki eşit yüksek
Tamamen aynı iki yüksek seviyenin elde edilmesini hayal etmek zordur. Önceki yükselişi sınırlayan yatay direncin alıcıları bir kez daha durdurduğu görüldüğü sürece, bu iki eşit zirve olarak kaydedilir.
3-) Boyun çizgisi
İlk zirveyi takip eden geri çekilmenin en düşük noktasına "boyun çizgisi" denir. Geri çekilmenin en alt noktasından geçen basit bir yatay trend çizgisi çizilir.