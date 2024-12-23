Ciner Medya kime satıldı: Ciner medyayı satın alanlar ne iş yapıyor
Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Ciner Medya, medya sektöründen tamamen çekildiğini, hisselerin satıldığını duyurdu. Peki Ciner Medya kime satıldı, kim aldı? İşte Show TV, Bloomberg ve Habertürk’ün yeni sahibi.
Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Ciner Medya, uzun süredir medya sektöründe sürdürdüğü faaliyetleri sonlandırdığını duyurdu.
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Bir süredir şirket içerisinde ayrılıklar olduğu bilgisi aktarılırken, bu ayrılıkların ve çıkarmaların nedeninin şirketin satılmak üzere olduğu iddia edilmişti. Şimdi ise bu iddialar resmiyet kazandı.
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