  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ciner Medya kime satıldı: Ciner medyayı satın alanlar ne iş yapıyor

Ciner Medya kime satıldı: Ciner medyayı satın alanlar ne iş yapıyor

Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Ciner Medya, medya sektöründen tamamen çekildiğini, hisselerin satıldığını duyurdu. Peki Ciner Medya kime satıldı, kim aldı? İşte Show TV, Bloomberg ve Habertürk’ün yeni sahibi.

Ciner Medya kime satıldı: Ciner medyayı satın alanlar ne iş yapıyor - Sayfa 1

Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Ciner Medya, uzun süredir medya sektöründe sürdürdüğü faaliyetleri sonlandırdığını duyurdu. 

1 | 8
Ciner Medya kime satıldı: Ciner medyayı satın alanlar ne iş yapıyor - Sayfa 2

Bir süredir şirket içerisinde ayrılıklar olduğu bilgisi aktarılırken, bu ayrılıkların ve çıkarmaların nedeninin şirketin satılmak üzere olduğu iddia edilmişti. Şimdi ise bu iddialar resmiyet kazandı.

2 | 8
Ciner Medya kime satıldı: Ciner medyayı satın alanlar ne iş yapıyor - Sayfa 3

Peki Ciner Medya kime satıldı? Show TV, Bloomberg ve Habertürk’ü kim satın aldı.

3 | 8
Ciner Medya kime satıldı: Ciner medyayı satın alanlar ne iş yapıyor - Sayfa 4

CİNER MEDYA’YI SATIN ALAN CAN HOLDİNG NE İŞ YAPAR

4 | 8