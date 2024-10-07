Çinli otomotiv devi BYD, yerli tedarikçilerle çalışmayacak mı? Uzman isim yanıtladı...
ÇED dosyasında koltuk, balata dahil birçok parçayı kendisinin üreteceğinin yer alması, “BYD yerli tedarikçilerle çalışmayacak mı?” sorularını gündeme taşıdı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam, “BYD yetkilileri sessiz sedasız Anadolu’da tedarikçi ziyaretçilerine başladılar. Bunlar arasında koltuk, plastik, sac, kalıp ve lastik tedarik üreten yerli tedarikçilerimiz var. Spekülasyonların aksine Türkiye’deki firmalarla çalışmanın yollarını arıyorlar” dedi.
27 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen ilk otomotiv ana sanayi yatırımı olan BYD’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu dosyasında yer alan bazı detaylar, “BYD koltuk dahil her şeyi kendi üretecek veya ithal edecek, yerli sanayiye katkısı olmayacak” şeklinde yorumlandı.
Öyle ki geçtiğimiz hafta yayınlanan dosyada, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımla ilgili olarak, “Proje alanı olarak seçilen alanda pres, gövde kaynak, boyahane, montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet (frame), motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montajI, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimine yönelik de fabrikalar kurulacak” ifadeleri yer alıyordu.
‘SESSİZ SEDASIZ ZİYARETE BAŞLADILAR’
Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, ÇED dosyasının olasıkların tamamının değerlendirildiği bir ön rapor olduğunun altını çizerek, “Birçok spekülasyon ve tahmin var ama ben size gerçekleri anlatayım. BYD yetkilileri sessiz sedasız Anadolu’da tedarikçi ziyaretçilerine başladılar.
Bunlar arasında koltuk, büyük plastik parça, sac parça, kalıp ve lastik tedarik eden, altyapısı sağlam yerli tedarikçilerimiz var. Olması gerektiği gibi Türkiye’deki tedarik sanayicilerinden bilgi topluyor, ziyaretler yapıyor ve çalışma yollarını arıyorlar” bilgisini verdi.