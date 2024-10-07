Çinli otomotiv devi BYD, yerli tedarikçilerle çalışmayacak mı? Uzman isim yanıtladı...

Öyle ki geçtiğimiz hafta yayınlanan dosyada, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımla ilgili olarak, “Proje alanı olarak seçilen alanda pres, gövde kaynak, boyahane, montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet (frame), motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montajI, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimine yönelik de fabrikalar kurulacak” ifadeleri yer alıyordu.