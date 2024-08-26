Çocuğu okula giden ailelere müjde: Aylık 6545 TL destek verilecek
Çocuğu okula giden ailelere destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Müjdeyi ise Bakan Göktaş verdi. Ailelere destek ödemesi olarak 6545 TL verilecek. Başvurular başladı.
Okul masrafları altında ezilen ailelere can suyu olacak destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Tam 6545 lira ödeme yapılacak.
Okulların açılmasına 15 günden kısa bir süre kala velilerin beklediği açıklama geldi. Çocuğu okula giden ve maddi durumu kötü olan ailelere 12 ay boyunca destek verilecek.
SED yardımı kapsamında ödenecek yardım tutarları 5 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor.
Sosyal yardım ödemesi için başvuru şartlar belli oldu.
Öğrencileri ve ailelerini rahatlatacak ödemeler için ikamet ettiğiniz yere yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilecek.