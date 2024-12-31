Çocukların gözde abur cuburuydu * Çikolata devi konkordato ilan etti
Türkiye’nin büyük çikolata üreticilerinden Erdem Çikolata iflas anlaşması kapsamında konkordato talebinde bulundu.
Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki bazı üreticiler ve işletmeler de zor duruma girdi. Özellikle koronavirüs salgınıyla başlayan süreçte çok sayıda konkordato başvuruları yapıldı.
Son olarak bir konkordato ilanı da Gaziantep’teki üreticiden geldi. Market ve bakkalların raflarında özellikle çocukların sevdiği çikolatalarıyla tanınan Erdem Çikolata konkordato ilan etti.
15 yıllık tecrübeye sahip olan şirketin konkordato talebi üzüntüye yol açtı. Fakat şirket artan maliyetler ve azalan talep nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.