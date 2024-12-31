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  4. Çocukların gözde abur cuburuydu * Çikolata devi konkordato ilan etti

Çocukların gözde abur cuburuydu * Çikolata devi konkordato ilan etti

Türkiye’nin büyük çikolata üreticilerinden Erdem Çikolata iflas anlaşması kapsamında konkordato talebinde bulundu.

Çocukların gözde abur cuburuydu * Çikolata devi konkordato ilan etti - Sayfa 1

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki bazı üreticiler ve işletmeler de zor duruma girdi. Özellikle koronavirüs salgınıyla başlayan süreçte çok sayıda konkordato başvuruları yapıldı.

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Çocukların gözde abur cuburuydu * Çikolata devi konkordato ilan etti - Sayfa 2

Son olarak bir konkordato ilanı da Gaziantep’teki üreticiden geldi. Market ve bakkalların raflarında özellikle çocukların sevdiği çikolatalarıyla tanınan Erdem Çikolata konkordato ilan etti.

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Çocukların gözde abur cuburuydu * Çikolata devi konkordato ilan etti - Sayfa 3

15 yıllık tecrübeye sahip olan şirketin konkordato talebi üzüntüye yol açtı. Fakat şirket artan maliyetler ve azalan talep nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

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Çocukların gözde abur cuburuydu * Çikolata devi konkordato ilan etti - Sayfa 4

İlan.gov.tr’de yayımlanan ilanda, “Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün sicil numarasında kayıtlı davacı Erdem Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 19/12/2024 tarih saat 09:52‘den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği,

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