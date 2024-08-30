Çoğu kişinin haberi yok - İşte Eylül ayında temettü dağıtacak 11 şirket

Borsa İstanbul, Ağustos ayı içerisinde beklentileri çoğu yatırımcı için karşılayamadı. Çoğu kişi borsadan çıkma kararı aldı. Ancak yeni bir yükseliş için işaret şimdiden yakıldı. Birçok borsa yatırımcısı temettü ödemeleri için geri sayıma başladı. Eylül ayı içerisinde temettü dağıtacak 11 şirket kesinleşti. İşte nakit kar payı ödemesi yapacak 11 şirketin tamamı: