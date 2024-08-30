Çoğu kişinin haberi yok - İşte Eylül ayında temettü dağıtacak 11 şirket
Ağustos ayının sona ermesiyle birlikte yatırımcıları heyecanlandıran temettü gelişmesinin detayları ortaya çıktı. Netleşen bilgilere göre, Eylül ayı içerisinde 11 şirket kar payı ödemesi yapacak
Borsa İstanbul, Ağustos ayı içerisinde beklentileri çoğu yatırımcı için karşılayamadı. Çoğu kişi borsadan çıkma kararı aldı. Ancak yeni bir yükseliş için işaret şimdiden yakıldı. Birçok borsa yatırımcısı temettü ödemeleri için geri sayıma başladı. Eylül ayı içerisinde temettü dağıtacak 11 şirket kesinleşti. İşte nakit kar payı ödemesi yapacak 11 şirketin tamamı:
1 - Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES): Pay başına brüt 0,30 TL ve net 0,27 TL ödeme yapacak. 2 Eylül Pazartesi gününde hak kazanılacak temettüler, 4 Eylül Çarşamba günü hesaplarda olacak.
2- Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik (KONTR): Pay başına brüt 0,15 TL ve net 0,1350 TL ödeme yapacak. 5 Eylül Perşembe günü hak kazanılacak temettüler, 9 Eylül Pazartesi günü hesaplarda olacak.
3 - Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD): Pay başında brüt 0,31 TL ve net 0,2813 TL ödeme yapacak. 10 Eylül Salı günü hak kazanılacak temettüler, 12 Eylül Perşembe günü hesaplarda olacak.