Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençler evlenmiyor' demişti: Peki evliliğin maliyeti ne kadar? İşte masraflar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin birbirini beğenmediğini ve evlenmediklerini söyledi ancak, evliliğin önündeki en büyük engellerden biri ekonomik sıkıntılar... Evlilik kararı alan çiftler pek çok masrafla karşılaşıyor. Yeni bir ev kurma ve düğün yapma masrafı en ucuz harcamalarla 750 bin TL ile 1 milyon TL’ arasında değişiyor.
İstanbul’da düğün organizasyonu 200 kişi için ufak atıştırmalıklar, ses sistemi, fotoğraf çekimi ve sade masa düzeninin olduğu paketlerde 275 bin TL’den başlıyor, 500 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Gelin ve damatlık için de 50 bin TL gençlerin cebinden çıkıyor. Teklif ve nişan yüzüğü toplam maliyeti 50 bin TL olurken, harici başka takılar da istenirse masraflar artıyor.
Bu aşamaların hepsini geçen gençler, 2+1 eve çıktıklarında ise bu kez de İstanbul’da en az 25 bin lira kira veriyor. Taşınma masraflarıyla bu tutar ortalama 100 bin TL’ye çıkıyor.