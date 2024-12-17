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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençler evlenmiyor' demişti: Peki evliliğin maliyeti ne kadar? İşte masraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençler evlenmiyor' demişti: Peki evliliğin maliyeti ne kadar? İşte masraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin birbirini beğenmediğini ve evlenmediklerini söyledi ancak, evliliğin önündeki en büyük engellerden biri ekonomik sıkıntılar... Evlilik kararı alan çiftler pek çok masrafla karşılaşıyor. Yeni bir ev kurma ve düğün yapma masrafı en ucuz harcamalarla 750 bin TL ile 1 milyon TL’ arasında değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençler evlenmiyor' demişti: Peki evliliğin maliyeti ne kadar? İşte masraflar - Sayfa 1

İstanbul’da düğün organizasyonu 200 kişi için ufak atıştırmalıklar, ses sistemi, fotoğraf çekimi ve sade masa düzeninin olduğu paketlerde 275 bin TL’den başlıyor, 500 bin TL’ye kadar çıkıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençler evlenmiyor' demişti: Peki evliliğin maliyeti ne kadar? İşte masraflar - Sayfa 2

Gelin ve damatlık için de 50 bin TL gençlerin cebinden çıkıyor. Teklif ve nişan yüzüğü toplam maliyeti 50 bin TL olurken, harici başka takılar da istenirse masraflar artıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençler evlenmiyor' demişti: Peki evliliğin maliyeti ne kadar? İşte masraflar - Sayfa 3

Bu aşamaların hepsini geçen gençler, 2+1 eve çıktıklarında ise bu kez de İstanbul’da en az 25 bin lira kira veriyor. Taşınma masraflarıyla bu tutar ortalama 100 bin TL’ye çıkıyor. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençler evlenmiyor' demişti: Peki evliliğin maliyeti ne kadar? İşte masraflar - Sayfa 4

Beyaz eşyalar ortalama 100 bin TL, yatak odası ve oturma odası takımı en düşük fiyatlarla toplamda 150 bin TL tutuyor. Sözcü'nün haberine göre, küçük ev aletleri, nevresim takımları, mutfak eşyalarının yer aldığı çeyiz paketlerinin en düşük fiyatı da 25 bin TL.

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