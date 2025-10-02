Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘enflasyon’ mesajı geldi! Memur ve emeklinin zam hesabı yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’in açılışında yaptığı konuşmadaki enflasyon tahmini, 2026’da emekli ve memurların zamlarına ilişkin ipucu verdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından zam hesabını yaptı. Peki, Yıl sonu enflasyon tahminine göre memur ve emekli 2026’da ne kadar zam alacak? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 enflasyon beklentilerini açıkladı
Meclis’teki konuşmasında ekonomiye dair bazı rakamları da paylaşan Erdoğan, "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu, bu yılın sonunda yüzde 30'un altına, 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz” dedi.
SGK Uzmanı Erdursun memur ve emeklinin ocak ayı zamlarını hesapladı
Emekli ve memurlar, yapılacak zam oranı için yıl sonunda kesinleşecek enflasyon verilerini beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis konuşması, emekli ve memura yapılacak zam oranının şifrelerini de verdi. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından SGK Uzmanı Özgür Erdursun ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına açıklık getirdi.