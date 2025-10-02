Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘enflasyon’ mesajı geldi! Memur ve emeklinin zam hesabı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 enflasyon beklentilerini açıkladı

Meclis’teki konuşmasında ekonomiye dair bazı rakamları da paylaşan Erdoğan, "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu, bu yılın sonunda yüzde 30'un altına, 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz” dedi.