Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yastık altı altın hamlesini anlattı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yastık altı altınlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bu altınların sisteme dahil edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, fiziki altın teslimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Yılmaz, Türkiye'de ne kadar yastık altı altın bulunduğunu da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı. Yılmaz, çok yönlü çalışma yürüttüklerini belirten Yılmaz, vatandaşın bankaya yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi amacıyla bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atılacağını söyledi. 1 | 8

TÜRKİYE’DE NE KADAR YASTIK ALTI ALTIN VAR?

Cevdet Yılmaz, yastık altı altın stokumuzun 4 bin 670 ton ile yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu, ithalatın haziran-ekimde 2.8 milyar dolar azaldığını söyledi. 2 | 8

TÜRKİYE’NİN ALTIN İTHALATI NE KADAR?

Altın ithalatını azaltmak için getirilen düzenlemeleri anlatan Yılmaz şu bilgileri paylaştı: Altın ithalatının eylül ve ekim aylarında geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 2.8 ve 3.1 milyar dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 31 ve 39 oranında azalarak her iki ay içinde yaklaşık 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 3 | 8