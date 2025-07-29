Dar gelirli vatandaşlara konut sahibi olma fırsatı: 500 bin sosyal konut projesi yolda
Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi için hazırlıklar başladı. Proje ile dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması ve konut piyasasında denge sağlanması hedefleniyor.
Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut projesi için somut adımlar atılmaya başlanıyor. Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için hayata geçirilecek 500 bin konut projesinin hazırlıklarına başlandı. 81 ilde yapılacak konutlar ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması amaçlanıyor. Konut arzının artırılması ile kira fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ve konut fiyatlarının ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.
Bakan Şimşek ‘Bakan Kurum’un planı’ diyerek açıklamıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında projeye dikkat çekerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu açıklamıştı.
Kamu tarafından verilen desteklere vurgu yapan Şimşek, ‘‘Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor, büyük bir performans var. Hakkını vermek lazım, biz finansal olarak yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde" açıklamasını yapmıştı.