Dar gelirli vatandaşlara konut sahibi olma fırsatı: 500 bin sosyal konut projesi yolda

Kamu tarafından verilen desteklere vurgu yapan Şimşek, ‘‘Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor, büyük bir performans var. Hakkını vermek lazım, biz finansal olarak yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde" açıklamasını yapmıştı.