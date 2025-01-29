DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng kimdir?
Çin'in DeepSeek şirketinin ucuz ama rekabetçi bir yapay zeka modeliyle Wall Street ve Silikon Vadisi'nde şok etkisi yaratmasının ardından gözler şirketin sahibi Liang Wenfeng’e çevrildi. Peki, DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng kimdir? İşte biyografisi…
Hangzhou merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, OpenAI'nin akıl yürütme modellerine benzer performans gösteren birinci nesil, açık kaynaklı akıl yürütme modelleri DeepSeek-R1'i tanıttı.
Bu duyuru, teknoloji hisselerinde küresel bir satış dalgasına yol açtı. Yapay zeka sohbet robotu DeepSeek'in mobil uygulaması, Apple'ın en üst sıralarına yükseldi.
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in küresel başarısı yapay zeka savaşlarını da başlattı. Teknoloji hisselerinde satış dalgası başlatan mütevazi oluşum DeepSeek, tüm gözleri üzerine çevirirken, en kritik adım Beyaz Saray’dan geldi. ABD, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in ulusal güvenlik endişelerini araştırıyor.