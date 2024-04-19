Demir, bakır, kağıt… Hurda fiyatları da tavan yaptı!
Geri dönüşüm sektörünün gelişim göstermesi ile birlikte hurdalara olan ilgi artış gösterdi. Kullanılmış ve atılmış bir ürünün kalıntısı olan hurdanın miktarı ve kullanım özelliği fiyatlar üzerinde etkili. Son dönemde dünya genelinde emtia fiyatlarında yaşanan artış, hurda fiyatlarının da ciddi oranda yükselmesine neden oldu.
Sıfır atık projesini destekleyerek çevresel zararı minimum noktada tutmada önemli rol oynayan hurda geri dönüşümü, çevre dostu çözüm olmaya devam ediyor. Buna karşın hurda fiyatları son zamanlarda zirve yaptı. Peki, güncel hurda fiyatları ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre hurda fiyatları…
Hurda demir grubu
Dkp demir hurdası: 11.25 TL
Ekstra hurda demir: 9.95 TL
Toplama demir hurdası: 8.65 TL
Teneke hurdası: 5.95 TL
Demir talaşı hurdası: 9.65 TL
Pik demir talaşı: 9.25 TL
İnşaat yıkım hurdası: 10.25 TL
Şantiye kırpıntı hurdası: 9.95 TL
Tufal hurdası: 0.25 TL
Hurda bakır grubu
Soyma bakır hurdası: 246 TL
Lama bakır hurdası imalat: 246 TL
Kırkambar bakır (bobin, yanık, boru): 216 TL
Külçe bakır %98: 221 TL
Granül bakır (kırkambar kırma): 222 TL
Bakır talaşı cu%98: 228 TL
Bakır çamuru: 75 TL
Hurda kağıt grubu
Beyaz kağıt hurdası (1.hamur): 3.80 TL
Karışık renkli kağıt hurdası: 2.60 TL
Hurda karton kağıt (koli): 3.20 TL
Okul kitabı hurdası: 3.50 TL
A4 fotokopi kağıdı hurdası: 2.90 TL
Peçete kağıdı hurdası: 3.90 TL
Bardak kağıt hurdası: 4.80 TL