Demir, bakır, kağıt… Hurda fiyatları da tavan yaptı!

Sıfır atık projesini destekleyerek çevresel zararı minimum noktada tutmada önemli rol oynayan hurda geri dönüşümü, çevre dostu çözüm olmaya devam ediyor. Buna karşın hurda fiyatları son zamanlarda zirve yaptı. Peki, güncel hurda fiyatları ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre hurda fiyatları…