Demir fiyatlarını şekillendiren küresel ve yerel faktörler!

1-) Küresel ekonomik büyüme ve beklentiler

Dünya ekonomisindeki genel büyüme hızı ve geleceğe yönelik beklentiler, demir talebini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Güçlü bir ekonomik büyüme, sanayi üretimini ve altyapı yatırımlarını artırarak demire olan talebi yükseltir ve bu da fiyatları yukarı yönlü destekler. Aksine, ekonomik daralma veya resesyon beklentileri ise demir talebinde düşüşe ve dolayısıyla fiyatlarda gerilemeye neden olabilir. Özellikle büyük ekonomilerdeki büyüme trendleri ve hükümetlerin ekonomik teşvik paketleri yakından takip edilmektedir.