Denge işlem hacmi (On Balance Volume) nedir? Denge işlem hacmi nasıl yorumlanır?

Denge işlem hacmi nasıl çalışır?

Denge işlem hacmi (On Balance Volume ) belirli bir dönemdeki işlem hacmini, o dönemin kapanış fiyatının önceki dönemin kapanış fiyatına göre nerede olduğuna bağlı olarak toplar veya çıkarır. Eğer kapanış fiyatı önceki kapanış fiyatından yüksekse: O günün işlem hacmi, önceki denge işlem hacmine değerine eklenir. Bu, alım baskısının arttığı şeklinde yorumlanır.