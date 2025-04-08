Denge işlem hacmi (On Balance Volume) nedir? Denge işlem hacmi nasıl yorumlanır?
Denge işlem hacmi (On Balance Volume), finansal piyasalarda kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Amacı, fiyat değişiklikleriyle ilişkilendirilen alım ve satım baskısını ölçmektir. Joseph Granville tarafından geliştirilmiş ve 1963 yılında yayınlanmıştır.
Denge işlem hacmi nasıl çalışır?
Denge işlem hacmi (On Balance Volume ) belirli bir dönemdeki işlem hacmini, o dönemin kapanış fiyatının önceki dönemin kapanış fiyatına göre nerede olduğuna bağlı olarak toplar veya çıkarır. Eğer kapanış fiyatı önceki kapanış fiyatından yüksekse: O günün işlem hacmi, önceki denge işlem hacmine değerine eklenir. Bu, alım baskısının arttığı şeklinde yorumlanır.
Eğer kapanış fiyatı önceki kapanış fiyatından düşükse: O günün işlem hacmi, önceki OBV değerinden çıkarılır. Bu, satım baskısının arttığı şeklinde yorumlanır.