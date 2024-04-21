Denizbank emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
Denizbank emekli promosyon ödemeleri devam ediyor. Denizbank, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere, 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon, bankadan alınan ilk maaştan kısa bir süre sonra hesaba yatıyor. İşte, Denizbank emekli promosyonuna dair merak edilenler...
Denizbank'ta emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Maaşını üç yıl boyunca banka üzerinden almaya karşılık olarak banka promosyon ödemesi yapıyor. Ödeme, bankadan alınan ilk maaşı takip eden 2 iş gününde hesaba yatırılıyor. İşte, Denizbank güncel emekli promosyon kampanyası ve tüm merak edilenler...
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Size en yakın Denizbank şubelerine gidebilir veya Denizbank iletişim merkezinden yardım alabilirsiniz.
SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde banka tercihinizi Denizbank olarak belirtmelisiniz.