Denizbank emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Denizbank'ta emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Maaşını üç yıl boyunca banka üzerinden almaya karşılık olarak banka promosyon ödemesi yapıyor. Ödeme, bankadan alınan ilk maaşı takip eden 2 iş gününde hesaba yatırılıyor. İşte, Denizbank güncel emekli promosyon kampanyası ve tüm merak edilenler...