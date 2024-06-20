Depozito iadesi uygulaması başlıyor: Şişe başı ne kadar ödeme yapılacak?
Depozito iadesi uygulaması, belediyeler, Millet Bahçeleri ve üniversitelerden başlamak üzere; zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeteryalar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar uygulamaya dahil edilecek. Peki vatandaşlara şişe başı ne kadar ödeme yapılacak? Ödeme şekli nasıl olacak? İşte detaylar...
“Depozito Yönetim Sistemi” çalışmalarında sona gelindi. Ülke genelinde 2025’te uygulamaya alınması planlanan depozito iade sistemiyle 0.1 litre ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek.
İlk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurulması planlanıyor.
Vatandaşa iade ettiği her bir şişe/kutu için 25 kuruş depozito ödenecek.
Depozito bedeli, bakanlığa bağlı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında toplanacak. Vatandaş biriken paralarını alışverişlerde kullanılabilecek.