Deprem korkusu KAD-SİS’e ilgiyi artırdı: Bankada altın hesabı açmaktan ne farkı var?
Deprem ve hırsızlık olayları, vatandaşları fiziki altınlarını bankaya taşıma konusunda harekete geçirdi. Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi'ne (KAD-SİS) ilgi arttı. Bu sistemle altınlar 24 ayara çevrilip banka hesaplarına aktarılabiliyor. Vatandaşlar, bilezik, çeyrek ya da gram altın gibi fiziki altınlarını yetkili kuyumcular aracılığıyla sisteme dâhil edebiliyor. İstenildiği zaman ise bu altını tekrar fiziki olarak çekebilmek mümkün...
Depremler, vatandaşların sadece günlük hayatını değil, tasarruf alışkanlıklarını da değiştiriyor. Özellikle 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası “yastık altı” olarak bilinen fiziki altın saklama alışkanlığı değişime uğradı.
23 Nisan tarihinde İstanbul’da yaşanan deprem can ve mal kaybına neden olmasa da evde bulunan birikimlerin nasıl daha güvenli korunabileceğine dair çözüm önerileri arattı.
Öte yandan artan hırsızlık olayları da endişeyi körükledi. Böylece vatandaşlar yatırımlarını güvenli limanlara yönlendirmeye başladı.