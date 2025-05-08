Deprem korkusu KAD-SİS’e ilgiyi artırdı: Bankada altın hesabı açmaktan ne farkı var?

Bu dönüşümün en somut göstergesi ise KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi) uygulamasına olan yoğun ilgi oldu. 2024 yılında KAD-SİS üzerinden bankalara aktarılan altın miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış oldu.

2025 ile ilgili net veri henüz açıklanmadı.