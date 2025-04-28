Deprem sonrası fiyatlar uçtu! Bir ilçede kira fiyatı 134 bin TL'yi aştı: Yeni ev arayanlar yandı

YENİ KONUTLARIN KİRALARINDA SON BİR YILDA YÜZDE 66'LIK ARTIŞ

Deprem sonrası artan güvenli konut talebi, yeni binalara olan ilgiyi artırırken, fiyatlara da yansımaya başladı. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göreİstanbul’da 0-4 yaş arası kiralık konutların kiraları son bir yılda yüzde 66,74 oranında arttı. Endeksa verilerine göre 0-4 yaş arası kiralık konutlarda ortalama kira 31 bin 441 TL seviyesine yükseldi. Yeni konutların ortalama büyüklüğü ise 95 metrekare olarak ölçüldü.