Deprem sonrası fiyatlar uçtu! Bir ilçede kira fiyatı 134 bin TL'yi aştı: Yeni ev arayanlar yandı
İstanbul'da 0-4 yaş arası ortalama kiralık konutların fiyatları son depremin ardından bazı ilçelerde rekor seviyelere ulaştı. Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksa verilerine göre bir ilçede 0-4 yaş arası ortalama kiralık konut fiyatı 134 bin TL'yi aştı.
Marmara Bölgesi'nde 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da yapı güvenliği yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası 22 bin 126 binada hasar tespit çalışması yapıldığını, bin 903 bina ve 28 bin 254 bağımsız bölümün az hasarlı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Depremin etkisiyle vatandaşlar, riskli binalardan çıkarak daha güvenli konutlara yönelmeye başladı.
10 BİNADAN 7'Sİ 2000 YILI ÖNCESİNDE İNŞA EDİLDİ
2000 yılı öncesinde inşa edilen binalarda oturanlar, son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen yapılara ilgi göstermeye başladı. İstanbul’da 2019 verilerine göre, mevcut binaların yaklaşık yüzde 70’inin 2000 yılı ve öncesinde inşa edildiği biliniyor. Bu da kentte önemli bir yapı stokunun risk altında olduğunu ortaya koyuyor.
YENİ KONUTLARIN KİRALARINDA SON BİR YILDA YÜZDE 66'LIK ARTIŞ
Deprem sonrası artan güvenli konut talebi, yeni binalara olan ilgiyi artırırken, fiyatlara da yansımaya başladı. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göreİstanbul’da 0-4 yaş arası kiralık konutların kiraları son bir yılda yüzde 66,74 oranında arttı. Endeksa verilerine göre 0-4 yaş arası kiralık konutlarda ortalama kira 31 bin 441 TL seviyesine yükseldi. Yeni konutların ortalama büyüklüğü ise 95 metrekare olarak ölçüldü.