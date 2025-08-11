Depremlerin konut fiyatlarına etkisi: İşte Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz şehirleri
Balıkesir’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem, bir kez daha deprem gerçeğini gündeme taşıdı. Depremler, konut piyasasını doğrudan etkilerken, son verilere göre bu yıl 6,0’ın üzerinde deprem yaşayan İstanbul ve Balıkesir, en pahalı 10 il arasında bulunuyor. İşte güncel verilerle Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz şehirleri…
Türkiye’de konut piyasası, kentsel dönüşüm çalışmaları, faiz indirimi beklentisi, barınma ve yatırım amaçlı alımların yanı sıra son depremlerin etkisiyle hareketli bir dönem yaşıyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 adede ulaştı.
Yılın ilk yarısında ise satışlar yüzde 26,9 artışla 691 bin 893 adet oldu. Bu rakam, ocak-haziran dönemleri içinde tüm zamanların en yüksek ikinci seviyesi olarak kaydedildi.
Konut fiyatlarındaki nominal artış eğilimi sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi haziran ayında yıllık bazda yüzde 32,8 yükseldi. Bu dönemde konut fiyatlarında reel düşüş devam etse de kayıp yüzde 1,7 ile oldukça sınırlı bir seviyeye indi.