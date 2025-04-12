Deterjan fiyatları neden bu kadar arttı? İşte, fiyat artışının arkasında yatan 7 neden!

Deterjan fiyatlarındaki artışın nedenleri

1-) Hammadde maliyetleri

Deterjan üretiminde kullanılan kimyasal hammaddelerin fiyatları, döviz kuru, petrol fiyatları ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar gibi faktörlere bağlı olarak artmaktadır. Bu durum, deterjan üreticilerinin maliyetlerini yükseltmekte ve bu da tüketici fiyatlarına yansımaktadır.