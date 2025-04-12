Deterjan fiyatları neden bu kadar arttı? İşte, fiyat artışının arkasında yatan 7 neden!
Son dönemde market raflarında dikkat çeken en büyük artışlardan biri de deterjan fiyatlarında yaşandı. Temizlik ürünlerindeki bu yükseliş, tüketicinin bütçesini zorlarken, bu artışın ardındaki nedenler de merak konusu oldu. Peki, deterjan fiyatlarındaki artışın nedenleri neler? Deterjan fiyatlarındaki artışın arkasında yatan 7 nedeni haberimizde derledik. İşte detaylar…
Deterjan fiyatlarındaki artışın nedenleri
1-) Hammadde maliyetleri
Deterjan üretiminde kullanılan kimyasal hammaddelerin fiyatları, döviz kuru, petrol fiyatları ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar gibi faktörlere bağlı olarak artmaktadır. Bu durum, deterjan üreticilerinin maliyetlerini yükseltmekte ve bu da tüketici fiyatlarına yansımaktadır.
2-) Enerji maliyetleri
Deterjan üretimi, enerji yoğun bir süreçtir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkilemekte, bu da deterjan fiyatlarına yansımaktadır.
3-) Döviz kuru
Türkiye'de deterjan üretiminde kullanılan hammaddelerin birçoğu ithal edilmektedir. Döviz kurundaki yükseliş, bu hammaddelerin maliyetini artırmakta ve dolayısıyla deterjan fiyatlarını da yükseltmektedir.