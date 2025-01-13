  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Deutsche Bank'tan 2025 için 12 yatırım tavsiyesi

Deutsche Bank'tan 2025 için 12 yatırım tavsiyesi

Almanya merkezli Deutsche Bank, yatırımcılara yönelik yayımladığı analizde, gelişen piyasa para birimleri, kıymetli metaller ve dolar hakkında yatırımcılara önerilerde bulundu.

Deutsche Bank'tan 2025 için 12 yatırım tavsiyesi - Sayfa 1

Deutsche Bank'ın araştırma birimi kurlarla ilgili raporunda birçok tavsiyeye yer verdi. Bankanın araştırma birimi dolarda güçlenmeye vurgu yaptı.

İşte Deutsche Bank'ın yatırım tavsiyeleri...

1 | 13
Deutsche Bank'tan 2025 için 12 yatırım tavsiyesi - Sayfa 2

Polonya zlotisinde uzun pozisyon

Polonya'nın gelişen piyasa para birimleri arasında önümüzdeki yıl öne çıkacak para birimlerinden biri olacağını öngören Deutsche Bank analistleri, Çekya korunası ve Macaristan forintine karşı Polonya zlotisinde uzun pozisyon önerdi.

2 | 13
Deutsche Bank'tan 2025 için 12 yatırım tavsiyesi - Sayfa 3

Meksika pesosunda satış

Analistler Meksika tarafında ise iç ve dış gelişmelerin risk oluşturduğunu belirtirken, özellikle ABD'ye ilişkin şoklar dolayısıyla dolar karşısında Meksika pesosunda satış tavsiye etti.

3 | 13
Deutsche Bank'tan 2025 için 12 yatırım tavsiyesi - Sayfa 4

Dolar/Kanada doları tarafında uzun pozisyon

Deutsche Bank analistleri ABD'de Trump politikalarının etkisi altında olacak bir başka ülke olan Kanada'nın para birimi için de değerlendirmelerde bulundu. Analistler Kanada dolarına karşı dolarda uzun pozisyon önerisini açıkladı.

4 | 13