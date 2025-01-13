Deutsche Bank'tan 2025 için 12 yatırım tavsiyesi
Almanya merkezli Deutsche Bank, yatırımcılara yönelik yayımladığı analizde, gelişen piyasa para birimleri, kıymetli metaller ve dolar hakkında yatırımcılara önerilerde bulundu.
Deutsche Bank'ın araştırma birimi kurlarla ilgili raporunda birçok tavsiyeye yer verdi. Bankanın araştırma birimi dolarda güçlenmeye vurgu yaptı.
İşte Deutsche Bank'ın yatırım tavsiyeleri...
Polonya zlotisinde uzun pozisyon
Polonya'nın gelişen piyasa para birimleri arasında önümüzdeki yıl öne çıkacak para birimlerinden biri olacağını öngören Deutsche Bank analistleri, Çekya korunası ve Macaristan forintine karşı Polonya zlotisinde uzun pozisyon önerdi.
Meksika pesosunda satış
Analistler Meksika tarafında ise iç ve dış gelişmelerin risk oluşturduğunu belirtirken, özellikle ABD'ye ilişkin şoklar dolayısıyla dolar karşısında Meksika pesosunda satış tavsiye etti.