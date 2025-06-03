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  4. Dev havayolu şirketi için 13 aracı kurum tahmin açıkladı * Lot başı 150 TL artış bekleniyor

Dev havayolu şirketi için 13 aracı kurum tahmin açıkladı * Lot başı 150 TL artış bekleniyor

Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinden PGSUS hisseleri için 13 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.

Dev havayolu şirketi için 13 aracı kurum tahmin açıkladı * Lot başı 150 TL artış bekleniyor - Sayfa 1

Borsada milyonlarca yatırımcı Kurban Bayramı sonrasında odaklandı. Aracı kurumların hisseleri ilişkin fiyat tahminleri de gelmeye başladı.

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Dev havayolu şirketi için 13 aracı kurum tahmin açıkladı * Lot başı 150 TL artış bekleniyor - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerin temettü dağıtımıyla geçtiği Borsa İstanbul’da dev havayolu şirketi Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) için fiyat tahminleri geldi.

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Dev havayolu şirketi için 13 aracı kurum tahmin açıkladı * Lot başı 150 TL artış bekleniyor - Sayfa 3

Rotaborsa.com sitesinde yer alan bilgiye göre PGSUS için 13 aracı kurumun fiyat tahminleri şöyle:

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Dev havayolu şirketi için 13 aracı kurum tahmin açıkladı * Lot başı 150 TL artış bekleniyor - Sayfa 4
Aracı Kurum Hedef fiyat Önceki hedef fiyat Tavsiye Tarih
Ak Yatırım 400,00 TL 345,00 TL Endeks üstü getiri 9 Mayıs 2025


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