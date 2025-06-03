Dev havayolu şirketi için 13 aracı kurum tahmin açıkladı * Lot başı 150 TL artış bekleniyor
Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinden PGSUS hisseleri için 13 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.
Borsada milyonlarca yatırımcı Kurban Bayramı sonrasında odaklandı. Aracı kurumların hisseleri ilişkin fiyat tahminleri de gelmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerin temettü dağıtımıyla geçtiği Borsa İstanbul’da dev havayolu şirketi Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) için fiyat tahminleri geldi.
Rotaborsa.com sitesinde yer alan bilgiye göre PGSUS için 13 aracı kurumun fiyat tahminleri şöyle: