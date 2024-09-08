Dev havayolu şirketi iflasın eşiğine geldi! İkinci bir duyuruya kadar tüm uçuşlarını durdurdu
Havacılık sektöründe önemli bir yol kat eden ve hem yolcu hem de kargo hizmeti sunan dev havayolu şirketi iflasla karşı karşıya geldi.
Filosunda Airbus A330-900neo, Airbus A330-200ceo, Boeing 747-8F, Airbus A330-243F gibi uçaklar bulunan dev havayolu şirketi Air Belgium (KF) iflasın eşiğinde. Detaylar belli oldu.
Yaklaşık bir yıllık alacaklı korumasının ardından Belçika merkezli havayolu firması, yolcu uçuşlarının durdurulmasının ardından gelirinde önemli bir düşüşle karşı karşıya kaldı - %40 düşüş. Şirket, 22 milyon avroluk yıllık bir zarar ve 69 milyon avroluk negatif bir öz sermaye ile boğuşuyor ve çöküşü önlemek için en az 18 milyon avroluk finansmana ihtiyaç duyuyor.
İlgilenen bir yatırımcı ortaya çıkmış olsa da, faaliyetlerine devam edebilmesi hükümetin ek desteğine bağlı ve bu pek mümkün görünmüyor. Şirketin kilit hissedarı olan Valon Bölgesi, halihazırda önemli miktarda yatırım yapmıştı. Ancak daha fazla yardım için pek umut yok.
2022'de, Brüksel Havalimanı'nda (BRU) bulunan tarifeli ve charter taşıyıcısı, personel maaşları ve yakıt gibi giderlerdeki artışları gerekçe göstererek 44,6 milyon € (49 milyon ABD $) tutarında tam yıllık bir zarar bildirmişti. Haziran 2023 itibarıyla FK'nin kümülatif zararı yaklaşık 92 milyon € (100 milyon ABD $) idi.