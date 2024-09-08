Dev havayolu şirketi iflasın eşiğine geldi! İkinci bir duyuruya kadar tüm uçuşlarını durdurdu

Yaklaşık bir yıllık alacaklı korumasının ardından Belçika merkezli havayolu firması, yolcu uçuşlarının durdurulmasının ardından gelirinde önemli bir düşüşle karşı karşıya kaldı - %40 düşüş. Şirket, 22 milyon avroluk yıllık bir zarar ve 69 milyon avroluk negatif bir öz sermaye ile boğuşuyor ve çöküşü önlemek için en az 18 milyon avroluk finansmana ihtiyaç duyuyor.