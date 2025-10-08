Dev holdingin hisseleri için 13 aracı kurum fiyat verdi. Lot başı 323 TL tahmini
Borsa İstanbul’da işlem gören Koç Holding hisseleri için 13 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.
Borsanın yıldızı parlak şirketlerinden Koç Holding (KCHOL) için hedef fiyatlar yeniden güncellendi. 13 aracı kurumun fiyat açıklamasının ardından yatırımcı gözünü dev holdingin hisselerine dikti.
13 ARACI KURUM FİYAT TAHMİNİ AÇIKLADI
Rotaborsa.com’daki bilgiye göre hedef fiyatlar 12 aylık olarak belirlendiği için 2026 yılı hedef fiyatı olarak kabul edilmiştir. Koç Holding hisseleri için belirlenen tahmini fiyatlar şu şekilde:
Gedik Yatırım
Hedef fiyat: 254,80 TL
Önceki hedef fiyat: 254,80 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Tarih: 1 Ağustos 2025 / 21 Ağustos 2025