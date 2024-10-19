Dev kağıt üreticisi iflas verdi ; Ders kitaplarını etkilemesi bekleniyor
Dünyanın sayılı kağıt üreticileri arasında bulunan Fjord Paper’ın iflas ettiği öğrenildi
Küresel ekonomik kriz nedeniyle iflasların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye’de de farklı sektörlerde yaşanan iflaslardan sonra gözler ABD ve Avrupa’ya çevrildi.
Ekonomik krize en çok iflas kurbanı veren ABD’nin ardından Avrupa’da da çok sayıda şirket kepenk indirdi. Son olarak Almanya’da faaliyet gösteren Fjord Paper’ın iflası duyuruldu.
İFLAS ANLAŞMASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI
arti49.com’un haberine göre Schleswig-Holstein'deki Flensburg kağıt fabrikası "Fjord Paper" iflas etti. Bu durum NDR tarafından geçici iflas yöneticisi Hans-Peter Rechel'e atfen bildirildi. Rechel'e göre şirket kısa süre önce iflas başvurusunda bulundu.