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  4. Dev kağıt üreticisi iflas verdi ; Ders kitaplarını etkilemesi bekleniyor

Dev kağıt üreticisi iflas verdi ; Ders kitaplarını etkilemesi bekleniyor

Dünyanın sayılı kağıt üreticileri arasında bulunan Fjord Paper’ın iflas ettiği öğrenildi

Dev kağıt üreticisi iflas verdi ; Ders kitaplarını etkilemesi bekleniyor - Sayfa 1

Küresel ekonomik kriz nedeniyle iflasların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye’de de farklı sektörlerde yaşanan iflaslardan sonra gözler ABD ve Avrupa’ya çevrildi.

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Dev kağıt üreticisi iflas verdi ; Ders kitaplarını etkilemesi bekleniyor - Sayfa 2

Ekonomik krize en çok iflas kurbanı veren ABD’nin ardından Avrupa’da da çok sayıda şirket kepenk indirdi. Son olarak Almanya’da faaliyet gösteren Fjord Paper’ın iflası duyuruldu.

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Dev kağıt üreticisi iflas verdi ; Ders kitaplarını etkilemesi bekleniyor - Sayfa 3

İFLAS ANLAŞMASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

arti49.com’un haberine göre Schleswig-Holstein'deki Flensburg kağıt fabrikası "Fjord Paper" iflas etti. Bu durum NDR tarafından geçici iflas yöneticisi Hans-Peter Rechel'e atfen bildirildi. Rechel'e göre şirket kısa süre önce iflas başvurusunda bulundu.

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Dev kağıt üreticisi iflas verdi ; Ders kitaplarını etkilemesi bekleniyor - Sayfa 4

Eski sahibi Mitsubishi Paper Mills, fabrikayı finansal yatırımcı Quantum Capital Partners'a yaklaşık bir yıl önce satmıştı. Kağıt fabrikası o dönemde zaten mali sıkıntılar yaşıyordu.

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