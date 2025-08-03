Dev mobilya üreticisi iflas ediyor : Birçok evin yatak odasında tercih edilmişti
Birçok evin yatak odasında kullanılan ve çökme şikayetleriyle yaralanmalara neden olan CVB Inc. ekonomik kriz nedeniyle iflasın eşiğine sürüklendi.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede şirketler iflas etti. Ülkemizde de çok sayıda işletmenin etkilendiği krizin yanı sıra ABD’de müşteri şikayetleri de etkili oldu.
ABD genelinde mobilya satıcısı olarak bilinen ve Amazon başta olmak üzere çok sayıda dev platformda satış yapan CVB Inc. iflasın eşiğine geldi.
GERİ ÇAĞIRILAN YATAKLAR İFLASA SÜRÜKLEDİ
Malouf marka adıyla faaliyet gösteren CVB Inc., yakın zamanda ciddi düşme ve yaralanma riski taşıyan 137.000 platform yatağı içeren büyük bir geri çağırma işlemi gerçekleştirdi.
Bu geri çağırmanın sonuçları kapsamında ilgili mahkeme alacakları haklı görürse şirket 7. Bölüm iflasına sürüklenebilir.
CSPC'ye göre, Şirket, yatakların kullanım sırasında kırılması, çökmesi veya çökmesi sonucu 18 kişinin yaralanması, ezilme ve morarma gibi yaralanmalara yol açtığına dair 245 rapor aldı.
Yataklar onlarca büyük dijital ve fiziksel perakendecide satıldı.