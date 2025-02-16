Dev nakliye şirketi iflasını duyurdu. Borçlarını ödemekte zorlanıyor
Zorlu ekonomik koşullardan nasibini alan nakliye şirketi Turk Transportation iflas başvurusu yaptı.
Küreselde yaşanan ekonomik kriz ülke ülke etkisini göstermeyi sürdürüyor. Ülkemizde de çok sayıda konkordato ve iflasların yaşandığı dönemde en çok kaybı ABD verdi.
Ekonomik krizin ciddi derecede hissedildiği ABD’de çok sayıda şirket iflas etti. Son olarak bir nakliye firması da bu kervana katıldı.
thestreet.com’un haberine göre Turk Ulaştırma yeniden yapılanma için iflas başvurusunda bulundu.