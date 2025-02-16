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Dev nakliye şirketi iflasını duyurdu. Borçlarını ödemekte zorlanıyor

Zorlu ekonomik koşullardan nasibini alan nakliye şirketi Turk Transportation iflas başvurusu yaptı.

Dev nakliye şirketi iflasını duyurdu. Borçlarını ödemekte zorlanıyor - Sayfa 1

Küreselde yaşanan ekonomik kriz ülke ülke etkisini göstermeyi sürdürüyor. Ülkemizde de çok sayıda konkordato ve iflasların yaşandığı dönemde en çok kaybı ABD verdi.

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Dev nakliye şirketi iflasını duyurdu. Borçlarını ödemekte zorlanıyor - Sayfa 2

Ekonomik krizin ciddi derecede hissedildiği ABD’de çok sayıda şirket iflas etti. Son olarak bir nakliye firması da bu kervana katıldı.

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Dev nakliye şirketi iflasını duyurdu. Borçlarını ödemekte zorlanıyor - Sayfa 3

thestreet.com’un haberine göre Turk Ulaştırma yeniden yapılanma için iflas başvurusunda bulundu.

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Dev nakliye şirketi iflasını duyurdu. Borçlarını ödemekte zorlanıyor - Sayfa 4

Ve şimdi, sıkıntıda olan nakliye şirketi Turk Transportation, işini yeniden düzenlemek amacıyla 11 Şubat'ta 11. Bölüm koruması için başvuruda bulundu.

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