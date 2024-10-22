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  4. Dev restoran zinciri finansman bulamazsa iflasını açıklayacak! Türkiye'deki şubelerini kapattı

Dev restoran zinciri finansman bulamazsa iflasını açıklayacak! Türkiye'deki şubelerini kapattı

55'ten fazla ülkede 850'den fazla restoranla hizmet veren fast food devi, gıda sektöründeki ekonomik sorunlardan etkilendi ve mali problemler içerisine girdi

Dev restoran zinciri finansman bulamazsa iflasını açıklayacak! Türkiye'deki şubelerini kapattı - Sayfa 1

Kendine özgü konseptiyle ve lezzetli ürünleriyle sadık bir müşteri kitlesi yaratmayı başaran TGI Fridays, içerisinde bulunduğu mali krizden kurtulmak için finansman aramaya başladı

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Dev restoran zinciri finansman bulamazsa iflasını açıklayacak! Türkiye'deki şubelerini kapattı - Sayfa 2

Ancak gelen haberler iç açıcı değil çünkü aradığı finansmanı bulamazsa iflas edecek. Restorana yakın kaynaklardan edinilem bilgilere göre TGI Fridays şimdiden iflas hazırlıklarına başladı.

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Dev restoran zinciri finansman bulamazsa iflasını açıklayacak! Türkiye'deki şubelerini kapattı - Sayfa 3

Efsane isim Weldon Spangler'in başında bulunduğu TGI Fridays'in günde 75 binden fazla müşteriye hizmet verdiği biliniyordu. Fakat restoran son yıllarda gözle görülür bir düşüş yaşadı ve sonunda iflas ile burun buruna geldi.

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Dev restoran zinciri finansman bulamazsa iflasını açıklayacak! Türkiye'deki şubelerini kapattı - Sayfa 4

Debtwire'ın haberine göre, gündelik yemek zinciri geçen ay şirketin tüm ticari menkul kıymetleştirme yöneticisi görevinden alınmasının ardından iflas da dahil olmak üzere bir sonraki adımlar hakkında geçen hafta sonu danışmanlarıyla görüşüyor.

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