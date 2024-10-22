Dev restoran zinciri finansman bulamazsa iflasını açıklayacak! Türkiye'deki şubelerini kapattı
55'ten fazla ülkede 850'den fazla restoranla hizmet veren fast food devi, gıda sektöründeki ekonomik sorunlardan etkilendi ve mali problemler içerisine girdi
Kendine özgü konseptiyle ve lezzetli ürünleriyle sadık bir müşteri kitlesi yaratmayı başaran TGI Fridays, içerisinde bulunduğu mali krizden kurtulmak için finansman aramaya başladı
Ancak gelen haberler iç açıcı değil çünkü aradığı finansmanı bulamazsa iflas edecek. Restorana yakın kaynaklardan edinilem bilgilere göre TGI Fridays şimdiden iflas hazırlıklarına başladı.
Efsane isim Weldon Spangler'in başında bulunduğu TGI Fridays'in günde 75 binden fazla müşteriye hizmet verdiği biliniyordu. Fakat restoran son yıllarda gözle görülür bir düşüş yaşadı ve sonunda iflas ile burun buruna geldi.