Dev restoran zinciri finansman bulamazsa iflasını açıklayacak! Türkiye'deki şubelerini kapattı

Debtwire'ın haberine göre, gündelik yemek zinciri geçen ay şirketin tüm ticari menkul kıymetleştirme yöneticisi görevinden alınmasının ardından iflas da dahil olmak üzere bir sonraki adımlar hakkında geçen hafta sonu danışmanlarıyla görüşüyor.