Dev seyahat şirketi iflas etti ; Tur ve geziler iptal oluyor. Ücret iadesi yapılmayacak
Büyük heyecanla yapılan tatil planları suya düştü. Dev seyahat şirketi iflas etti. Üstelik ücret iadesi yapmıyor.
Dünya genelinde milyonlarca insanın etkilendiği ekonomik kriz şirketleri tek tek avlıyor. En çok iflas haberinin ortaya çıktığı ABD ve Avrupa’da yeni iflaslar yaşanıyor.
Ülkemizde de özellikle tekstil sektörünün etkilendiği ekonomik krizden nasibini alan İngiltere merkezli seyahat şirketi iflas etti.
SEFERLER DURDURULDU
thestreet.com'un haberine göre İngiltere'de Great Little Escapes LLP adlı bir tur şirketi, ülkede faaliyet göstermek için gereken Hava Seyahat Organizatörü Lisansı'ndan (ATOL) aniden mahrum bırakıldı ve 13 Haziran itibarıyla faaliyetlerini durdurdu.
İKONİK BÖLGELERE TURLAR DÜZENLİYORDU
Berkshire merkezli firma kendini "dünyanın en ikonik şehirlerine tatiller" organizatörü olarak pazarladı ve ayrıca Your Holidays ve Tunisia First gibi isimler altında ticaret yaptı. Geziler arasında Orta Doğu, Avrupa ve Karayipler'deki ülkelere düzenlenen turlar da vardı.