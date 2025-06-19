Dev seyahat şirketi iflas etti ; Tur ve geziler iptal oluyor. Ücret iadesi yapılmayacak

İKONİK BÖLGELERE TURLAR DÜZENLİYORDU

Berkshire merkezli firma kendini "dünyanın en ikonik şehirlerine tatiller" organizatörü olarak pazarladı ve ayrıca Your Holidays ve Tunisia First gibi isimler altında ticaret yaptı. Geziler arasında Orta Doğu, Avrupa ve Karayipler'deki ülkelere düzenlenen turlar da vardı.