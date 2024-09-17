Dev şirket 100 bin çalışanının maaşına zam yapacak! Plan kasımda devreye alınacak
ABD’li perakende devi, sektöründeki rekabet gücünü artırmak için cesur bir hamle yaptı. Resesyon endişelerinin arttığı ve iflas dalgalarının yayıldığı dönemde Sam's Club, 100.000 çalışana maaş artışı yapmayı planlıyor.
Resesyon endişeleri ve iflas rüzgarları devam ederken ABD’li perakende devinden çalışanlarının yüzünü güldüren bir adım geldi. Sam's Club, perakende sektöründeki rekabet gücünü artırmak için cesur bir hamleye hazırlanıyor. Şirket çalışanları için kesenin ağzını açtı, 100 bin çalışanı için zam planladığını açıkladı.
ÇALIŞANLARI İÇİN FİNANSAL BİR GELECEK SAĞLIYOR
Üyelik sistemi ile çalışan mağaza zinciri, yaklaşık 100 bin çalışanının finansal istikrarını ve kariyer gelişimini iyileştirmeyi hedefleyen yeni bir tazminat stratejisi açıkladı. Salı günü bir basın bülteninde duyurulan plan, 2 Kasım 2024'te yürürlüğe girecek ve maaşları yükseltmeyi ve çalışanlar için daha öngörülebilir bir finansal gelecek sağlamayı vaat ediyor.
“EN İYİ YETENEKLERİ ELDE TUTMAK ÖNEMLİ”
Sam's Club, basın bülteninde en iyi yetenekleri elde tutmanın hayati önem taşıdığını söyledi. Yeni plan kapsamında saatlik ücretlerde önemli bir artış sağlanacak. Çalışanlar, deneyim yıllarına göre yüzde 3 ila yüzde 6 arasında artış alacak. Perakende devi, bunun "öngörülebilir maaş artışı" belirlemeyi amaçladığını, böylece çalışanların mali geleceklerini daha iyi planlayabileceklerini söyledi.
İKRAMİYE ÖDEMELERİ DE OLACAK
Ortalama saatlik ücretin 19 doları aşması ve önemli ikramiye fırsatlarının olması bekleniyor. Sam's Club, son beş yılda ortalama saatlik ücreti neredeyse yüzde 30 oranında artırdığını söyledi.
Sam's Club'ın başkanı ve CEO'su Chris Nicholas, çalışanlara yatırım yapmanın olağanüstü bir üye deneyimi sunmanın anahtarı olduğunu vurguladı. Nicholas, basın bülteninde "Şimdiye kadar perakende tazminatı büyük ölçüde saatlik ücretlerle ilgiliydi ve ön saflardaki çalışanların tazminat artışında öngörülebilir bir mali gelecek açısından bahsetmek neredeyse duyulmamış bir şeydi" dedi.