Dev şirket 100 bin çalışanının maaşına zam yapacak! Plan kasımda devreye alınacak

ÇALIŞANLARI İÇİN FİNANSAL BİR GELECEK SAĞLIYOR

Üyelik sistemi ile çalışan mağaza zinciri, yaklaşık 100 bin çalışanının finansal istikrarını ve kariyer gelişimini iyileştirmeyi hedefleyen yeni bir tazminat stratejisi açıkladı. Salı günü bir basın bülteninde duyurulan plan, 2 Kasım 2024'te yürürlüğe girecek ve maaşları yükseltmeyi ve çalışanlar için daha öngörülebilir bir finansal gelecek sağlamayı vaat ediyor.