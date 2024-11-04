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  4. Dev şirket 4 gün sonra temettü dağıtıyor. Hisse başı 24 TL ödeme yapılacak

Dev şirket 4 gün sonra temettü dağıtıyor. Hisse başı 24 TL ödeme yapılacak

Borsa İstanbul’un yıldız şirketlerinden TTRAK 8 Kasım’da yatırımcısına temettü ödemesi yapacak.

Dev şirket 4 gün sonra temettü dağıtıyor. Hisse başı 24 TL ödeme yapılacak - Sayfa 1

Yatırımcıların yeni gözdesi olan Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da 2024 yılı sona ermeden 20 şirketin temettü dağıtması bekleniyor.

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Dev şirket 4 gün sonra temettü dağıtıyor. Hisse başı 24 TL ödeme yapılacak - Sayfa 2

rotaborsa.com’un haberine göre ise en yakın temettü tarihi 8 Kasım. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) 8 Kasım Cuma günü yatırımcıların hesaplarına temettü ödemesi yapacak. Hisse sahibi olan herkese yapılacak ödemeler kapsamında lot başı 24 lira ödenecek.

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Dev şirket 4 gün sonra temettü dağıtıyor. Hisse başı 24 TL ödeme yapılacak - Sayfa 3

LOT BAŞI 24 TL

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) 8 Kasım 2024 tarihinde hisse başına brüt 26,9819558 TL, net 24,2837602 TL nakit temettü dağıtacak. Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 12 Kasım 2024 tarihinde kullanılabilir olacak.

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Dev şirket 4 gün sonra temettü dağıtıyor. Hisse başı 24 TL ödeme yapılacak - Sayfa 4

Temettü almaya hak kazanmak için 7 Kasım tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak. TTRAK temettü verimi 7 Kasım seans kapanış fiyatı ile birlikte belli olacak.

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