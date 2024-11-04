Dev şirket 4 gün sonra temettü dağıtıyor. Hisse başı 24 TL ödeme yapılacak

rotaborsa.com’un haberine göre ise en yakın temettü tarihi 8 Kasım. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) 8 Kasım Cuma günü yatırımcıların hesaplarına temettü ödemesi yapacak. Hisse sahibi olan herkese yapılacak ödemeler kapsamında lot başı 24 lira ödenecek.