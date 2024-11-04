Dev şirket 4 gün sonra temettü dağıtıyor. Hisse başı 24 TL ödeme yapılacak
Borsa İstanbul’un yıldız şirketlerinden TTRAK 8 Kasım’da yatırımcısına temettü ödemesi yapacak.
Yatırımcıların yeni gözdesi olan Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da 2024 yılı sona ermeden 20 şirketin temettü dağıtması bekleniyor.
rotaborsa.com’un haberine göre ise en yakın temettü tarihi 8 Kasım. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) 8 Kasım Cuma günü yatırımcıların hesaplarına temettü ödemesi yapacak. Hisse sahibi olan herkese yapılacak ödemeler kapsamında lot başı 24 lira ödenecek.
LOT BAŞI 24 TL
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) 8 Kasım 2024 tarihinde hisse başına brüt 26,9819558 TL, net 24,2837602 TL nakit temettü dağıtacak. Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 12 Kasım 2024 tarihinde kullanılabilir olacak.