Dev yatırım kuruluşları Fed’in faiz indirimi için tarih verdi

Bank of America ekonomistleri, mevcut verilerin enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini göstermesi nedeniyle Fed'in bir faiz indirimine işaret etmekten yine uzak durabileceğini ifade ettiler. Piyasaların fiyatladığı gibi, aralık ayında ilk faiz indiriminin eylül ayından daha olası olduğunu düşünen BofA ekonomistleri, “İyileşme olmaması, Fed'in harekete geçmek yerine sabırlı olmayı tercih etmesini sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptılar.