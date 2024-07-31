Dev yatırım kuruluşları Fed’in faiz indirimi için tarih verdi
ABD Merkez Bankası Fed iki gün süren FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı merakla bekleniyor. Yatırım kurumlarının göz Fed’in kararında olurken, beklentileri ne yönde?
Goldman Sachs CEO'su David Solomon, “Fed'in toplantısında faiz indirimi kararı beklemiyorum” demişti.
Deutsche Bank ekonomistleri, piyasa fiyatlamasıyla uyumlu bir şekilde, Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlamasını beklediklerini, bu hafta faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngördüler.
Bank of America ekonomistleri, mevcut verilerin enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini göstermesi nedeniyle Fed'in bir faiz indirimine işaret etmekten yine uzak durabileceğini ifade ettiler. Piyasaların fiyatladığı gibi, aralık ayında ilk faiz indiriminin eylül ayından daha olası olduğunu düşünen BofA ekonomistleri, “İyileşme olmaması, Fed'in harekete geçmek yerine sabırlı olmayı tercih etmesini sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptılar.
Fitch Ratings, son enflasyon ve işgücü piyasası raporlarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında iki faiz indirimi yapmasını muhtemel görüyor. “Fed'den 2024'te faiz indirimlerinin daha önceki tahminimizden biraz daha yavaş olmasını bekliyoruz” denilen raporda, 2024'ün ikinci yarısında iki faiz indiriminin muhtemel olduğu yönündeki görüşün desteklendiği vurgulandı.