Devler sıralandı: Zirvede kim var? İşte borsada piyasa değeri en yüksek 20 şirket...
Borsa İstanbul'da işlem gören yüzlerce şirket arasından, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ve piyasa değeriyle öne çıkan şirketler belli oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri sıralaması geçtiğimiz hafta yaşanan fiyat hareketlerinden etkilendi. BİST100 endeksi haftayı yüzde 1,84 düşüşle tamamlarken, bazı şirketlerin piyasa değeri sıralamasında önemli değişiklikler gözlendi.
İşte borsada piyasa değeri en yüksek şirketler....
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