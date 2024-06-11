Devlet memurları hangi ek işleri yapabilir? İşte uygun meslek kolları...
Devlet memurları ticari faaliyetlerde bulunamazlar. Ancak, belli durumlarda bazı ek işleri yapabilirler. Peki hangi ek işleri yapabilirler? Ücretli ders verebilirler mi? Ücretsiz izinde iken bir işte çalışabilirler mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
Devlet memurları tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar. Ticari mümessil veya ticari vekil olamazlar. Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar.
Peki memurların yapabileceği ek işler nelerdir? Ahmet Kıvanç memurların yapabileceği ek işlerle ilgili merak edilenleri yazdı...
Memurlar şirkete ortak olabilirler mi?
Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hususu çok merak ediliyor. Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir engel bulunmuyor.
Devlet memuru öğretmen ücretli ders verebilir mi?
Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, ihtiyaç halinde, resmi okullarda görevli öğretmenler, çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saatinin yarısı kadar ücretli ders verebilir. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer memurlar da ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ve mesai saatleri dışında özel eğitim kurumlarında ücretli ders verebilirler.
Memurlar bir şirketin işlerine vekâlet edebilir mi?
Anne babalar bazen çocuklarına ait şirketlerin işlerini yürütmek üzere noterden vekâlet alabiliyorlar. Devlet memurlarının çocuklarına da ait olsa bir şirketin işleri için vekil tayin edilmesi ticari vekil gibi değerlendirildiğinden, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağını ihlal anlamına geliyor.