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  4. Devlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandı

Devlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandı

Kısıtlı denetimlerle ülke genelinde 30 bin 378 kişinin gizlice dükkan, ofis, işyeri açıp işlettiği, devlete bir kuruş vermeden hayalet işletme olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Devlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandı - Sayfa 1

Mükelleflerin sadece yüzde 2 ile 2.5’ini denetleyebilen Maliye, geçen yıl sahada yaptığı kısıtlı incelemelerle dahi 30 bin 378 kişinin mükellef olmadan kayıtsız, devletten habersiz adeta hayalet işyeri açıp işlettiğini tespit etti. 

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Devlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandı - Sayfa 2

En fazla yüzde 2.5’lik incelemelerle bile böylesine devasa hayalet işyerinin yakalanmış olması, ülke genelindeki kayıt dışılığın ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koydu. 

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Devlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandı - Sayfa 3

Maliye ayrıca mükellefin defter ve kayıt işlemlerini düzgün yapmayarak kazancını gizleyen 564 bin mükellef ile başkalarına ait POS cihazı ya da hesaplarını kullanarak devletin vergi kaybına yol açan 734 bin mükellefi yakaladı.

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Devlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandı - Sayfa 4

TBMM’ye sunulan vergi paketine ilişkin hazırlanan etki analizi kayıt dışılığın boyutlarını bütün açıklığıyla ortaya koydu. Yasa teklifiyle, vergi dairesinin bilgisi dışında ve mükellefiyet tesis ettirmeksizin kayıt dışı faaliyette bulunarak vergi ziyaına sebebiyet verenlere kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak. 

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