Devlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandı
Kısıtlı denetimlerle ülke genelinde 30 bin 378 kişinin gizlice dükkan, ofis, işyeri açıp işlettiği, devlete bir kuruş vermeden hayalet işletme olarak çalıştığı ortaya çıktı.
Mükelleflerin sadece yüzde 2 ile 2.5’ini denetleyebilen Maliye, geçen yıl sahada yaptığı kısıtlı incelemelerle dahi 30 bin 378 kişinin mükellef olmadan kayıtsız, devletten habersiz adeta hayalet işyeri açıp işlettiğini tespit etti.
En fazla yüzde 2.5’lik incelemelerle bile böylesine devasa hayalet işyerinin yakalanmış olması, ülke genelindeki kayıt dışılığın ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koydu.
Maliye ayrıca mükellefin defter ve kayıt işlemlerini düzgün yapmayarak kazancını gizleyen 564 bin mükellef ile başkalarına ait POS cihazı ya da hesaplarını kullanarak devletin vergi kaybına yol açan 734 bin mükellefi yakaladı.
TBMM’ye sunulan vergi paketine ilişkin hazırlanan etki analizi kayıt dışılığın boyutlarını bütün açıklığıyla ortaya koydu. Yasa teklifiyle, vergi dairesinin bilgisi dışında ve mükellefiyet tesis ettirmeksizin kayıt dışı faaliyette bulunarak vergi ziyaına sebebiyet verenlere kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak.